Что такое родительская манипуляция, и к чему она может привести

Родительская манипуляция – это инструмент контроля над жизнью своего ребенка. Единичные случаи манипуляций естественны и не вызывают опасений, но когда речь идет о систематическом вмешательстве в жизнь детей, то со временем это перерастает в большую проблему. Это способствует тому, что в будущем ребенок не осознает свои настоящие потребности, не умеет брать на себя ответственность, принимать самостоятельные решения, не может выстроить здоровые отношения. Как правило, дети именно таких родителей навсегда остаются в позиции ребенка, не становятся полноценной повзрослевшей личностью.