Что такое родительская манипуляция, и к чему она может привести

Казалось бы, вы повзрослели и давно ушли из-под родительской опеки, но вас не покидает ощущение, что ваши родители все равно хотят быть в курсе всех ваших дел и принимают активное участие в вашей жизни. Иногда это проявление родительской заботы, а иногда – явные признаки того, что родители хотят вами манипулировать. Вместе с психологом Викторией Пархомчук разбираемся в вопросе.
Родительская манипуляция – это инструмент контроля над жизнью своего ребенка. Единичные случаи манипуляций естественны и не вызывают опасений, но когда речь идет о систематическом вмешательстве в жизнь детей, то со временем это перерастает в большую проблему. Это способствует тому, что в будущем ребенок не осознает свои настоящие потребности, не умеет брать на себя ответственность, принимать самостоятельные решения, не может выстроить здоровые отношения. Как правило, дети именно таких родителей навсегда остаются в позиции ребенка, не становятся полноценной повзрослевшей личностью.
Понять, манипулируют ли вами родители, можно по следующим признакам:
- На вас оказывают давление
- Вы не чувствуете себя самостоятельным человеком
- Ваши чувства и потребности учитываются в последнюю очередь
- Родители пытаются принять участие и повлиять на все сферы вашей жизни
- Важные решения принимаются не вами, а ими или с их обязательным участием
Разговор между родителем-манипулятором и ребенком происходит обычно не в виде конструктивного диалога, а в назидательной манере, где ребенку чаще приходится оправдываться. Ведь родитель занимает позицию:
- Более старшего и авторитетного человека («Я опытнее и лучше знаю, как и что делать»)
- Сторонника морали («Так вряд ли бы поступил умный/воспитанный человек»)
- Заложника вашего поведения/обстоятельств («Если бы ты так себя не вел, у нас было бы меньше проблем/Я была вынуждена во всем себе отказывать, чтобы поставить тебя на ноги»)
Существуют и более конкретные маркеры, определяющие наличие манипуляции. Эти проявления психологического давления на ребенка не только способствуют ухудшению отношений между членами семьи, но и провоцируют более серьезные проблемы в будущем.
Тотальное подчинение
Родители настолько авторитарны, что не позволяют ребенку самостоятельно принимать решения. Это часто приводит к тому, что со временем ребенку не нужно больше думать своей головой, ведь ему всегда скажут, как и что делать. Такое поведение приводит к неумению брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения во взрослой жизни (читайте также: Под колпаком: к чему может привести родительская гиперопека).
Чувство вины
Чувство вины – один из самых мощных способов манипуляции, который вынуждает ребенка постоянно чувствовать себя виноватым не только перед собственными родителями, но и перед всем его окружением.
Соответствие определенным канонам
Всем нам важно быть членами семьи и достойными ее представителями. А потому регулярные замечания относительно того, что ваше мировоззрение или поведение отличается от того, что принято в вашей семье, провоцируют желание соответствовать вымышленным канонам и являются причиной неуверенности в себе и собственных силах.
Принятие решений за вас
Правда, без учета ваших собственных желаний. Решения принимаются единолично, по принципу: «Я знаю, как будет лучше для тебя». Часто подобное поведение провоцирует серьезные внутренние конфликты, которые позже выливаются в агрессию и неприятие любого вмешательства в личную жизнь.
Сравнения не в вашу пользу
Сравнение является мощной манипуляцией, которая рождает чувство стыда и вины. В результате у человека возникает желание быть лучше, оправдать ожидания и добиться любви родителей любой ценой. Во взрослой жизни это чревато тем, что человек искренне верит в то, что настоящей любви не существует или ее нужно заслужить.
Разобрав основные виды родительских манипуляций, стоит поговорить о том, как бороться с их проявлениями. Во-первых, о проблеме необходимо говорить. Попробуйте поднять этот вопрос и обсудить с родителями их чрезмерное участие в вашей жизни. При необходимости можно обратиться за консультацией к психологу. Если же все доступные способы не произвели нужного эффекта, можно пробовать постепенно ограничивать общение с родителями, устанавливая определенные границы и пресекая их попытки повлиять на вашу жизнь.
Виктория Пархомчук - психолог, гипнотерапевт, автор блога.
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